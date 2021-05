(Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) –Group ha comunicato, in seguito all’autorizzazione ottenuta da parte dell’Assemblea deglisti in data 27 aprile 2021 e alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2021, l’avvio di undidi. Ilha quale unico fine l’adempimento degli obblighi derivanti da programmi di opzioni suo altre assegndiai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di società controllate o collegate. Nello specifico, ilè funzionale ad adempiere alle obbligderivanti dal piano di incentivazione e fidelizzazione denominato ...

Cerved ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

Il numero massimo di azioni proprie da acquistare attraverso l'esecuzione del Programma, in una o più volte, non sarà in ogni caso superiore a 1.515.609 azioni ordinariee l' esborso massimo ...Vanno nella stessa direzione il conseguimento del rating pubblicodal 2018 (confermato nei ... responsabile di tutta l'Area operativa ed organizzativa, che hala trasformazione dell'...(Teleborsa) - Cerved Group ha comunicato, in seguito all'autorizzazione ottenuta da parte dell'Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2021 e alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministra ...L'esborso massimo di acquisto per l'esecuzione del programma e' fissato in complessivi 16,3 milioni di euro, calcolati sulla base del prezzo ufficiale dell'azione Cerved rilevato all'11 maggio 2021, p ...