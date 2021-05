Calciomercato Bologna, accelerata importante per Marko Arnautovic (Di venerdì 14 maggio 2021) accelerata importante nella trattativa tra Bologna e Marko Arnautovic grazie alla chiacchierata tra l’agente del giocatore e Bigon-Sabatini Il Bologna ha impresso un’accelerata importante alla trattativa per portare in Emilia Romagna l’ex Inter Marko Arnautovic. Come riporta la Gazzetta dello Sport c’è stato un incontro tra la dirigenza falsinea formata da Bigon e Sabatini con l’agente e fratello del giocatore. Per portare Arnautovic in Italia il Bologna potrà avvalersi del Decreto Crescita che scatta qualora il ragazzo abbia lasciato il paese da almeno due anni e decida di starci per altri due. Non sono ancora stati definite le cifre dell’ingaggio ma il contratto sarebbe di quattro ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021)nella trattativa tragrazie alla chiacchierata tra l’agente del giocatore e Bigon-Sabatini Ilha impresso un’alla trattativa per portare in Emilia Romagna l’ex Inter. Come riporta la Gazzetta dello Sport c’è stato un incontro tra la dirigenza falsinea formata da Bigon e Sabatini con l’agente e fratello del giocatore. Per portarein Italia ilpotrà avvalersi del Decreto Crescita che scatta qualora il ragazzo abbia lasciato il paese da almeno due anni e decida di starci per altri due. Non sono ancora stati definite le cifre dell’ingaggio ma il contratto sarebbe di quattro ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Bologna Bologna e Arnautovic più vicini. Cagliari e Fiorentina trattano per Sottil Il Bologna è pronto ad accoglierlo sfruttando anche i benefici del Decreto Crescita, che scattano nel caso in cui l'interessato abbia lasciato il paese un minimo di due anni prima del ritorno e ...

Verona, Juric: 'Prima eravamo brutti e vincenti, ora siamo una squadra perdente. Zaccagni e il mio futuro...' Chi vede fuori dalla Champions? 'Io penso a noi, prima al Bologna e poi al Napoli. Altro non mi interessa'.

Calciomercato Bologna, accelerata importante per Marko Arnautovic Calcio News 24 Programma giornaliero, squadra subito in campo I gialloblù in tarda mattinata cominceranno subito a preparare la gara contro il Bologna Non c’è tempo riposare in casa Hellas: all’indomani della sfida contro il Crotone, infatti, i gialloblù in tard ...

Il Bologna non brilla, ma Gloria Taglioli continua a dare la carica su Instagram Gioie e dolori, questo è il calcio. Il Bologna 2020-21 non ha brillato ma è salvo. Gloria condivide tutto con la sua squadra del cuore, tanto che nei mesi scorsi è stata anche immortalata da Damiano F ...

