Bono | The Edge e Martin Garrix firmano inno ufficiale Europei

ROMA (ITALPRESS) – E' disponibile in rotazione radiofonica e in digitale "We Are The People", l'inno ufficiale di Uefa Euro 2020 composto dal Dj/produttore multiplatino Martin Garrix insieme alle leggende del rock Bono & The Edge. Bono ha composto il testo e alcune melodie insieme a Garrix, mentre The Edge ha impreziosito il brano con i suoi inimitabili riff di chitarra.«Creare la musica per uno dei più grandi eventi sportivi del mondo insieme a Bono e The Edge è stata un'esperienza incredibile – racconta Garrix – Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme ed entusiasta di condividerlo finalmente con il mondo!».(ITALPRESS).

