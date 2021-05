Barcellona, Piqué si arrende: «Difficile per noi vincere la Liga» (Di venerdì 14 maggio 2021) Gerard Piqué si arrende: Difficile per il Barcellona vincere la Liga in queste ultime partite. Ecco le sue dichiarazioni Gerard Piqué ripone quasi le armi per la vittoria della Liga. Le sue dichiarazioni all’evento di presentazione dell’accordo tra Liga, ESPN e Disney+. «Sarà Difficile per noi vincere il titolo quest’anno. In futuro, però, credo che potremo tornare alla vittoria, sperando di non dover affrontare nuovamente una battaglia così intensa con Atletico e Real. In più ci sono altri club, come il Siviglia, che stanno facendo bene». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Gerardsiper illain queste ultime partite. Ecco le sue dichiarazioni Gerardripone quasi le armi per la vittoria della. Le sue dichiarazioni all’evento di presentazione dell’accordo tra, ESPN e Disney+. «Saràper noiil titolo quest’anno. In futuro, però, credo che potremo tornare alla vittoria, sperando di non dover affrontare nuovamente una battaglia così intensa con Atletico e Real. In più ci sono altri club, come il Siviglia, che stanno facendo bene». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Piqué Dal Clásico alla 3a serie: Mingueza rinforza il Barça B Ha fatto parte della ricostruzione - di gioco, risultati, di fiducia - del Barcellona, ritagliandosi un discreto spazio anche dopo il rientro dall'infortunio di Piqué. Ma Oscar Mingueza rimane un ...

Barcellona - Celta Vigo: dove vedere la diretta live, risultato Le probabili formazioni di Barcellona - Celta Vigo BARCELLONA (3 - 5 - 2): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Jordi Alba, Pedri, Sergio Busquets, Ilaix Moriba, Dembelé; Griezmann, Messi. ...

