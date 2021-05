Ascolti tv | si conferma “Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 14 maggio 2021) La fiction si impone neglidi giovedì 13 maggio Poco o nulla da fare per la concorrenza quando sulla Rai vanno in onda le fiction. Senza l’Isola dei Famosi, vola ancora una volta “Undel6 – I” che ottiene 5.015.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale5, senza il doppio appuntamento con il reality di Mediaset, First Man – Il primo uomo non va oltre 1.370.000 spettatori con uno share del 7.5%. Su Rai2 Anni 20, continua il proprio trend negativo con 453.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 Gli Album di Freedom ha raccolto 862.000 spettatori pari al 4.4% (anteprima a 792.000 e il 3.1%). Su Rai3 Amore Criminale è stato seguito da 1.605000 spettatori con il 6.8% (presentazione a 859.000 e il 3.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.264.000 spettatori (7.1%). Su ...