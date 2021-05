Abusi su una bambina, confermata in Cassazione la condanna di don Glaentzer (Di venerdì 14 maggio 2021) stata confermata questa sera dalla Cassazione la condanna a due anni, due mesi e 20 giorni di reclusione nei confronti di un ex sacerdote , Paolo Glaentzer , già parroco della chiesa di San Rufignano ... Leggi su lanazione (Di venerdì 14 maggio 2021) stataquesta sera dallalaa due anni, due mesi e 20 giorni di reclusione nei confronti di un ex sacerdote , Paolo, già parroco della chiesa di San Rufignano ...

