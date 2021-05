Vasily Stalin | lo scotto di essere il figlio di un leader senza scrupoli

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 13 maggio 2021) Solitamente i figli dei grandiapprofittano della posizione di potenza della famiglia per vivere negli agi. Non è stato così per Vasilij: lui, al contrario, ha subito il fatto diildi uno dei personaggi più controversi del ‘900. La morte del padre e la destabilizzazione operata in Russia, hanno poi InsideOver.