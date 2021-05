Torino, muore in un incidente stradale: l’assicurazione risarcisce sia la moglie che l’amante (Di giovedì 13 maggio 2021) muore in un incidente stradale: l’assicurazione risarcisce moglie e amante Risarcite sia la moglie che l’amante di un uomo morto in un incidente stradale: è quanto stabilito da una compagnia assicurativa, che ha riconosciuto gli stessi diritti a entrambe le donne. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, un operaio di 39 anni di Torino deceduto in un incidente sull’Autostrada del mare nel Cuneese nell’autunno 2020, era sposato da tre anni e padre di un bambino piccolo. Contemporaneamente, però, la vittima intratteneva una relazione con un’altra donna con la quale condivideva anche un appartamento in affitto. La moglie, infatti, era spesso fuori città per motivi di lavoro, ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 maggio 2021)in une amante Risarcite sia lachedi un uomo morto in un: è quanto stabilito da una compagnia assicurativa, che ha riconosciuto gli stessi diritti a entrambe le donne. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, un operaio di 39 anni dideceduto in unsull’Autostrada del mare nel Cuneese nell’autunno 2020, era sposato da tre anni e padre di un bambino piccolo. Contemporaneamente, però, la vittima intratteneva una relazione con un’altra donna con la quale condivideva anche un appartamento in affitto. La, infatti, era spesso fuori città per motivi di lavoro, ...

