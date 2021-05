Telepass Family | niente costi fissi del canone per sei mesi per chi abita in queste sei province

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Telepass Family

La Voce di Bolzano

Chi abita nelle province di Bolzano, Trento, Verona, Mantova, Reggio Emilia e Modena e si abbonerà al servizio di telepedaggio(l'abbonamento che permette il pagamento del pedaggio tramite l'utilizzo del dispositivo in auto, il cosiddetto Obu - On Board Unit), dal 15 maggio al 15 agosto 2021 non pagherà per ...La promozione è valida per i residenti delle province di Bolzano, Trento, Verona, Mantova, Reggio Emilia e Modena che si abboneranno al servizio di telepedaggio "" (l'abbonamento che ...La promozione è valida per i nuovi clienti Telepass residenti nelle province di Bolzano, Trento, Verona, Mantova, Reggio Emilia e Modena ...Parte una nuova promozione a favore dell'ambiente e degli automobilisti: Telepass gratuito per i nuo ...