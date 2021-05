Stretta su medici e sanitari: chi non si vaccina sarà sospeso (Di giovedì 13 maggio 2021) Leggimi l’articolo TORINO. Sospensione. È quanto rischiano, gli operatori sanitari che non vogliono saperne di vaccinarsi. La Stretta, che peraltro recepisce le prime indicazioni operative del decreto legge dello scorso aprile, è comunicata e spiegata alle Asl dall’Unità di crisi regionale. Titolo del documento, appena trasmesso: «Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario». La Regione ha raccolto ed elaborato gli elenchi finora pervenuti dagli Ordini professionali e dai datori di lavoro con gli operatori delle figure professionali. Nei prossimi giorni saranno inviati alle rispettive Asl di residenza gli elenchi in forma individuale dei soggetti risultati non vaccinati mentre al Seremi, Servizio ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) Leggimi l’articolo TORINO. Sospensione. È quanto rischiano, gli operatoriche non vogliono saperne dirsi. La, che peraltro recepisce le prime indicazioni operative del decreto legge dello scorso aprile, è comunicata e spiegata alle Asl dall’Unità di crisi regionale. Titolo del documento, appena trasmesso: «Obblighili per gli esercenti le professionie e gli operatori di interesseo». La Regione ha raccolto ed elaborato gli elenchi finora pervenuti dagli Ordini professionali e dai datori di lavoro con gli operatori delle figure professionali. Nei prossimi giorni saranno inviati alle rispettive Asl di residenza gli elenchi in forma individuale dei soggetti risultati nonti mentre al Seremi, Servizio ...

Advertising

LaStampa : Stretta su medici e sanitari: “I No Vax saranno sospesi” - danielamarch8 : RT @Miti_Vigliero: Stretta su medici e sanitari: “I No Vax saranno sospesi” L’Unità di crisi recepisce il decreto di fine aprile. Predispos… - PatriziaOrlan11 : RT @Miti_Vigliero: Stretta su medici e sanitari: “I No Vax saranno sospesi” L’Unità di crisi recepisce il decreto di fine aprile. Predispos… - castell32082033 : RT @Miti_Vigliero: Stretta su medici e sanitari: “I No Vax saranno sospesi” L’Unità di crisi recepisce il decreto di fine aprile. Predispos… - Miti_Vigliero : Stretta su medici e sanitari: “I No Vax saranno sospesi” L’Unità di crisi recepisce il decreto di fine aprile. Pred… -