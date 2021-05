Sotto al design solo tecnologia estrema | ecco la Fulminea

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sotto design

Italpress

Aver compattato le batterie ha dato massima liberta' al, Fulminea e' lunga 4,683 metri e larga poco piu' di due, con un'altezza di appena 1.148 millimetri. Alla carrozzeria scolpita, si ...... ma anche perché pur confermando ildegli elementi più caratteristici della fotocamera , ... Poco più, sulla backcover, è possibile intuire il logo di LEICA che conferma la continuità della ...Alpine, la marca sportiva del Gruppo Renault ha presentato la A110 Légende GT 2021, una nuova edizione in serie limitata a 300 unità per l'Europa, che combina le performance della motorizzazione 292 C ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.