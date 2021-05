Smart working, ecco la crociera per chi lavora da remoto (Di giovedì 13 maggio 2021) Per chi lavora da casa e non potrà concedersi alcune giornate di ferie totali, c’è un’iniziativa che permetterà di far conciliare il lavoro a una buona vacanza. Infatti, salperà il prossimo 11 giugno da Civitavecchia e il giorno seguente da Genova, la prima nave da crociera pensata per gli smart worker: il progetto nasce da una collaborazione tra Cosmico, una startup che unisce i professionisti del mondo digitale con le più grandi aziende e società di consulenza, ed MSC Crociere, una tra le più importanti compagnie di navigazione italiane. Leggi su vanityfair (Di giovedì 13 maggio 2021) Per chi lavora da casa e non potrà concedersi alcune giornate di ferie totali, c’è un’iniziativa che permetterà di far conciliare il lavoro a una buona vacanza. Infatti, salperà il prossimo 11 giugno da Civitavecchia e il giorno seguente da Genova, la prima nave da crociera pensata per gli smart worker: il progetto nasce da una collaborazione tra Cosmico, una startup che unisce i professionisti del mondo digitale con le più grandi aziende e società di consulenza, ed MSC Crociere, una tra le più importanti compagnie di navigazione italiane.

