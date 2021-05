Milan | le condizioni di Ibrahimovic | filtra pessimismo sul suo infortunio

Advertising

ZZiliani : Praticamente è ufficiale: anche vincendo le ultime 4 partite la #Juventus non giocherà la #Champions il prossimo an… - DiMarzio : #Milan, infortunio #Ibrahimovic: posticipata la risonanza magnetica, ma il peggio sembra scongiurato - PianetaMilan : - milan_corner : @IMJnterista_2 al di là del finanziamento non ho trovato manco un articolo che dicesse quali sono le condizioni (ta… - TOSADORIDANIELA : RT @PippoMM1: Ieri il Torino ci ha messo sicuramente del suo, ma il Milan è stato perfetto. A quelli che sostengono che il Torino si sia ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan condizioni

Calcio News 24

Arrivano importanti conferme da casaa proposito delledi Zlatan Ibrahimovic. Come già circolato negli scorsi giorni, lo svedese si sottoporrà a un controllo medico - specialistico nei prossimi giorni, per verificare le ...Il giocatore ex Genoa esi è procurato la frattura di una caviglia durante la sfida tra la ... La Polonia ha bisogno di un rinforzo in attacco, date lenon perfette di Robert ...Le ultime notizie sul Milan. Non arrivano buone notizie riguardo l'infortunio al ginocchio di Zlatan Ibrahimovic: ecco come sta lo svedese ...Mandata in archivio la vittoria sul Benevento, in casa Atalanta tengono banco le condizioni di Luis Muriel. L’attaccante colombiano ha rimediato una botta alla coscia nel corso ...