LIVE Sonego-Thiem 0-0, Internazionali Roma in DIRETTA: si comincia sulla Grand Stand Arena! In palio i quarti di finale (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) 19.13 Al via il riscaldamento! 19.12 Lorenzo Sonego ha vinto il sorteggio e riceverà per primo. 19.10 Chi vince la sfida odierna, sfiderà il vincente del match tra Roberto Bautista Agut e Andrej Rublev che si sfideranno sul Pientrangeli dopo la fine del match tra Sascha Zverev e Kei Nishikori. 19.09 Giocatori in campo! 19.08 Dominic Thiem inoltre ha partecipato al primo Slam a Melbourne uscendo di scena al quarto turno contro Grigor Dimitrov dopo aver vinto contro Michail Kukuskin e Dominik Koepfer in tre set e in rimonta in cinque set contro Nick Kyrgios. 19.06 Il tennista austriaco ha perso contro Matteo Berrettini in singolare all’ATP Cup oltre al doppio ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) 19.13 Al via il riscaldamento! 19.12 Lorenzoha vinto il sorteggio e riceverà per primo. 19.10 Chi vince la sfida odierna, sfiderà il vincente del match tra Roberto Bautista Agut e Andrej Rublev che si sfideranno sul Pientrangeli dopo la fine del match tra Sascha Zverev e Kei Nishikori. 19.09 Giocatori in campo! 19.08 Dominicinoltre ha partecipato al primo Slam a Melbourne uscendo di scena al quarto turno contro Grigor Dimitrov dopo aver vinto contro Michail Kukuskin e Dominik Koepfer in tre set e in rimonta in cinque set contro Nick Kyrgios. 19.06 Il tennista austriaco ha perso contro Matteo Berrettini in singolare all’ATP Cup oltre al doppio ...

Advertising

sportli26181512 : Sonego-Thiem agli Internazionali di tennis di Roma, il risultato in diretta LIVE alle 19: Lorenzo Sonego a caccia d… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Internazionali d’Italia 2021 - Lorenzo Sonego si gioca l’accesso ai quarti di finale contro Dominic… - SkySport : Berrettini ko con Tsitsipas, alle 19 tocca a Sonego: tutto LIVE su Sky #SkyTennis #Tennis #SkySport #Internazionali… - infoitsport : LIVE - SONEGO-Thiem, Internazionali BNL d'Italia 2021: RISULTATO in DIRETTA. Aggiornamenti - livetennisit : Masters 1000 e WTA 1000 di Roma: LIVE i risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. In campo Matteo Berretti… -