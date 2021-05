Land Rover amplia la gamma Evoque con le Bronze Collection e P300 HST (Di giovedì 13 maggio 2021) Land Rover arricchisce la gamma della nuova Range Rover Evoque con l’elegante Bronze Collection Edition e la potente P300 HST. Le due nuove edizioni speciali affiancano la Evoque Autobiography – il vertice della gamma – lanciata nel 2020. La Bronze Collection Special Edition parte dal lusso e dal design dell’Evoque basandosi sulla ricca dotazione della S. Esternamente il nuovo modello si distingue per il tetto a contrasto Corinthian Bronze, le prese d’aria laterali Burnished Copper e gli esclusivi cerchi in lega da 20? a cinque razze Satin Dark Grey. Il SUV è disponibile in tre varianti di colore che danno risalto al caratteristico tetto sospeso ed al ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 maggio 2021)arricchisce ladella nuova Rangecon l’eleganteEdition e la potenteHST. Le due nuove edizioni speciali affiancano laAutobiography – il vertice della– lanciata nel 2020. LaSpecial Edition parte dal lusso e dal design dell’basandosi sulla ricca dotazione della S. Esternamente il nuovo modello si distingue per il tetto a contrasto Corinthian, le prese d’aria laterali Burnished Copper e gli esclusivi cerchi in lega da 20? a cinque razze Satin Dark Grey. Il SUV è disponibile in tre varianti di colore che danno risalto al caratteristico tetto sospeso ed al ...

