Internazionali d’Italia 2021 | Berrettini | “Tsitsipas più giocatore di me E su quel doppio rimbalzo…”

"Sicuramente oggi Tsitsipas è stato più giocatore di me", ha ammesso Matteo Berrettini in conferenza stampa dopo la sconfitta in due set contro il greco n.5 al mondo negli ottavi degli Internazionali d'Italia in corso di svolgimento a Roma, al Foro Italico. "Nel secondo set ho servito peggio, facevo meno male – ha proseguito – Nel primo penso di aver giocato bene. Le mie armi le ho usate come credevo e forse avrei meritato più di lui". Il numero uno azzurro parla anche del doppio rimbalzo a favore dell'avversario non visto dall'arbitro nel tiebreak del primo set: "Per me era evidente, ma era difficile vederlo live. Io me ne sono accorto perché la pallina girava nell'altro senso. Sono sereno comunque, è un'episodio in un momento importante, difficile da digerire ma non ho perso per ...

