Inter-Lautaro Martinez, l’agente: “Rinnovo in stand-by, prima vogliamo capire futuro del club” (Di giovedì 13 maggio 2021) “Siamo tranquilli, ma la situazione dell’Inter non ci consente di fare previsioni. Lautaro Martinez è felice in nerazzurro, ha appena vinto lo scudetto da protagonista. Ma al momento non possiamo fare altro che aspettare“. Queste le parole di Alejandro Camano, agente dell’attaccante argentino sul futuro del suo assistito. In ballo c’è il Rinnovo del Toro, che piace a mezza Europa ed è reduce da un battibecco con Antonio Conte dopo la sostituzione nel match vinto con la Roma. “Se resterà all’Inter? Non posso promettere nulla. A fine campionato ci incontreremo e vedremo – ha proseguito il procuratore -. Al momento il Rinnovo è in stand-by. Tuttavia Lautaro ha ancora due anni di contratto e non sto parlando con altre società. ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) “Siamo tranquilli, ma la situazione dell’non ci consente di fare previsioni.è felice in nerazzurro, ha appena vinto lo scudetto da protagonista. Ma al momento non possiamo fare altro che aspettare“. Queste le parole di Alejandro Camano, agente dell’attaccante argentino suldel suo assistito. In ballo c’è ildel Toro, che piace a mezza Europa ed è reduce da un battibecco con Antonio Conte dopo la sostituzione nel match vinto con la Roma. “Se resterà all’? Non posso promettere nulla. A fine campionato ci incontreremo e vedremo – ha proseguito il procuratore -. Al momento ilè in-by. Tuttaviaha ancora due anni di contratto e non sto parlando con altre società. ...

