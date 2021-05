Il pressing della Regione Marche: 'L'Rt è ormai superato'. Chiesto un numero minimo di tamponi per determinare l'incidenza dei casi (Di giovedì 13 maggio 2021) ANCONA - Istituzione immediata di un tavolo tecnico e valutazione sulle proposte di modifica dei parametri di valutazione del rischio del contagio. Lo hanno Chiesto le Regioni al Governo durante un ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 13 maggio 2021) ANCONA - Istituzione immediata di un tavolo tecnico e valutazione sulle proposte di modifica dei parametri di valutazione del rischio del contagio. Lo hannole Regioni al Governo durante un ...

Ultime Notizie dalla rete : pressing della Il pressing della Regione Marche: 'L'Rt è ormai superato'. Chiesto un numero minimo di tamponi per determinare l'incidenza dei casi Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha manifestato apertura di fronte alle richieste avanzate dagli enti: 'Il modello adottato in questi mesi ha funzionato e ci ha consentito di affrontare la ...

Alessandra Severini Dalle feste di matrimonio all'emergenza migranti, passando ...fila della domande dei deputati e si presenta alla Camera dei deputati per rispondere al suo primo question time. Voce ferma, parole chiare, il premier non sembra a disagio neanche quando il pressing ...

Il pressing della Regione Marche: «L’Rt è ormai superato». Chiesto un... corriereadriatico.it Slitta ancora l’ok Partiti in pressing Slitta ancora il nuovo decreto Sostegni. Il via libera al provvedimento, che era atteso entro domani, arriverà invece la prossima settimana, come ha annunciato il premier Mario Draghi. Il confronto ne ...

Pioggia di razzi da Hamas. E Israele bombarda La guerra non si ferma, cresce il numero di morti e molti sono bambini: chiuse le scuole a sud dello stato ebraico. Il pressing per la tregua ...

