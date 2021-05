Il lungo viaggio di un musicista siriano e del suo cane Stella

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : lungo viaggio

COOPERATIVA RADIO BRUNO srl

E poi quelBassel lo ho raccontato in un libro per bambini, Saving Stella , pubblicato dalla casa editrice britannica Bloomsbury nel novembre del 2020. Anche il libro è frutto di un incontro ...... in unche percorre le stagioni della vita. Questa edizione del Mascagni Festival nasce con la volontà di rimanere sulla pelle a.' Il Mascagni Festival nasce con l'intento di rendere ...Bassel Abou Fakher è fuggito dalla Siria nel 2015 e oggi vive in Belgio. Ha raccontato il suo viaggio in un libro per bambini e nonostante i cattivi ricordi ha raggiunto molti traguardi. Leggi ...E’ stato presentato ufficialmente dal Teatro Goldoni di Livorno il Festival Internazionale Pietro Mascagni. In questa edizione il tema che farà da filo ...