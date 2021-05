Gaza | Israele attacca con forze aeree e terrestri

Advertising

TgLa7 : ++ #Gaza, nuovo bilancio: 83 morti, 500 feriti ++ Anche 17 bambini. Esercito #Israele:'decine di terroristi' uccisi - fanpage : Israele si prepara all'invasione - Agenzia_Italia : L'esercito israeliano attacca Gaza con forze di terra e aeree - AlexSanna38 : RT @ebreieisraele: Grosso errore dei #terroristi #islamici di #hamas, hanno fatto incaxxare #BennyGantz ex generale e capo dei comunisti in… - ironmanolan : A Gaza la popolazione è composta da 40% di bambini ed Israele ha deciso di invaderla. La delegazione egiziana si è… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaza Israele

... twitta il presidente francese Emmanuel Macron pochi minuti dopo la notizia dell'attacco di terra lanciato da. "Faccio un forte appello al cessate il fuoco e al dialogo. Vi chiedo ...Il primo ministro ha detto chedeve affrontare una lotta su due fronti, i combattimenti ae i conflitti tra ebrei e arabi all'interno del paese. Ha promesso di ristabilire la legge e l'...Il portavoce militare israeliano Jonathan Conricus ha fatto sapere - contrariamente a quanto comunicato in un primo momento - che "attualmente non ci sono truppe di terra all'interno della Striscia di ...Il portavoce militare israeliano Jonathan Conricus ha fatto sapere - contrariamente a quanto comunicato in un primo momento - che "attualmente non ci sono truppe di terra all'interno della Striscia di ...