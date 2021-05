Elena Sofia Ricci ricorda l’abuso subito a 12 anni e a lungo nascosto: “Mi sono sentita sporca e in colpa” (Di giovedì 13 maggio 2021) Elena Sofia Ricci è tornata a parlare della violenza sessuale subita da bambina e mai rivelata alla madre. L’amata attrice italiana si è raccontata nel corso di una lunga intervista, portando alla luce i sentimenti di profondo dolore provati per anni e a lungo taciuti. La protagonista di alcune fra fiction più amate degli ultimi anni ha ricordato l’inizio dell’intenso percorso di terapia, che le ha permesso di cambiare molti aspetti di sé. Elena Sofia Ricci: la violenza subita da bambina e nascosta alla madre Elena Sofia Ricci ha risposto alle domande della rivista Elle, accompagnando i lettori in un viaggio nel suo passato. Fra gli argomenti più importanti che ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 13 maggio 2021)è tornata a parlare della violenza sessuale subita da bambina e mai rivelata alla madre. L’amata attrice italiana si è raccontata nel corso di una lunga intervista, portando alla luce i sentimenti di profondo dolore provati pere ataciuti. La protagonista di alcune fra fiction più amate degli ultimihato l’inizio dell’intenso percorso di terapia, che le ha permesso di cambiare molti aspetti di sé.: la violenza subita da bambina e nascosta alla madreha risposto alle domande della rivista Elle, accompagnando i lettori in un viaggio nel suo passato. Fra gli argomenti più importanti che ...

