Denise Pipitone, ricostruzione testimone chiave: "Rapita da due uomini e portata via in barca" (Di giovedì 13 maggio 2021) Non mancano i colpi di scena nel caso di Denise Pipitone, ieri nuovamente al centro della trasmissione Chi l'ha visto. L'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, ha rivelato di aver ricevuto una lettera anonima contenente interessanti indicazioni mai finora rese note dai media. A mittente della missiva il legale ha rivolto un appello importante.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

