Denise Pipitone | cosa ha detto veramente il testimone sordomuto

Durante la puntata di Chi l'ha visto del 12 maggio Federica Sciarelli torna sul caso della scomparsa di Denise Pipitone. Ospite della conduttrice ancora una volta l'avvocato di Piera Maggio, la mamma della bambina scomparsa il primo settembre 2004, Giacomo Frazzitta. I giornalisti di Chi l'ha visto fanno un lavoro di inchiesta molto dettagliato relativo alle dichiarazioni di Battista Della Chiave, l'uomo sordomuto che aveva rilasciato delle dichiarazioni che non sono state bene interpretate. "Abbiamo chiesto a degli interpreti della lingua dei segni della Rai di aiutarci", ha esordito Federica Sciarelli perché durante la puntata del programma Chi l'ha visto si torna a esaminare quello che aveva provato a rivelare Battista Della Chiave, l'uomo audioleso che aveva fatto dato delle indicazioni molto importanti su ...

