Covid. Domani a Brescia i primi test salivari a scuola (Di giovedì 13 maggio 2021) "I primi risultati dovremmo averli già in serata - spiegano dalla Fondazione Poliambulanza -. Facciamo parte di questo programma di sperimentazione e se questa metodica verrà validata - sottolineano - sarebbe una bella cosa perché si tratta di test molto più facili e veloci per i quali non serve neppure la presenza di un medico" Leggi su rainews (Di giovedì 13 maggio 2021) "Irisultati dovremmo averli già in serata - spiegano dalla Fondazione Poliambulanza -. Facciamo parte di questo programma di sperimentazione e se questa metodica verrà validata - sottolineano - sarebbe una bella cosa perché si tratta dimolto più facili e veloci per i quali non serve neppure la presenza di un medico"

