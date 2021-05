Covid, 1.110 positivi su 18.701 tamponi. L’indice di positività scende a 5,93%. Deceduti in 24 (19 nelle ultime 48 ore) (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono 1.110 i nuovi casi di coronavirus emersi nella giornata di ieri in Campania dall’analisi di 18.701 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 5,93%. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 24 nuovi decessi, 19 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi registrati in Campania da inizio pandemia è 6.773. I nuovi guariti sono 2.054. In Campania sono 105 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.285 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono 1.110 i nuovi casi di coronavirus emersi nella giornata di ieri in Campania dall’analisi di 18.701molecolari. La percentuale disul totale deimolecolari analizzati è pari al 5,93%. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 24 nuovi decessi, 19 dei quali avvenuti48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi registrati in Campania da inizio pandemia è 6.773. I nuovi guariti sono 2.054. In Campania sono 105 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.285 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

