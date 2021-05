Claudio Baglioni compie 70 anni, una vita di musica (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) - Claudio Baglioni, "un cantastorie dei nostri giorni", come recita il titolo del suo secondo disco, compie 70 anni domenica prossima, 16 maggio. Il cantautore nato nel 1951 nel quartiere romano di Montesacro (da qui nasce la sua canzone "'51 Montesacro"), nel suo mezzo secolo di carriera - 16 album originali, 12 album dal vivo, 3 album da interprete e numerose raccolte vendute in oltre 60 milioni di copie - è sempre stato un irregolare nel mondo della musica leggera. La canzone d'autore, forse, non gli ha mai perdonato lo straordinario successo che ha avuto. Un successo di popolo, in cui generazioni - senza guardare a inutili classificazioni, soprattutto quando andava di moda l'impegno e la militanza politica - si sono rispecchiate "strada facendo" nelle sue canzoni d'amore, nelle sue ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) -, "un cantastorie dei nostri giorni", come recita il titolo del suo secondo disco,70domenica prossima, 16 maggio. Il cantautore nato nel 1951 nel quartiere romano di Montesacro (da qui nasce la sua canzone "'51 Montesacro"), nel suo mezzo secolo di carriera - 16 album originali, 12 album dal vivo, 3 album da interprete e numerose raccolte vendute in oltre 60 milioni di copie - è sempre stato un irregolare nel mondo dellaleggera. La canzone d'autore, forse, non gli ha mai perdonato lo straordinario successo che ha avuto. Un successo di popolo, in cui generazioni - senza guardare a inutili classificazioni, soprattutto quando andava di moda l'impegno e la militanza politica - si sono rispecchiate "strada facendo" nelle sue canzoni d'amore, nelle sue ...

