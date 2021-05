Agente Martinez Quarta: “Le offerte non mancano, vorrebbe più spazio. Napoli? Sarebbe una bella destinazione” (Di giovedì 13 maggio 2021) Gustavo Goni, Agente del difensore Viola Lucas Martinez Quarta, ha parlato così a CalcioNapoli24 Tv del possibile interesse da parte degli azzurri per l’ex River Plate: “La prima stagione in Italia? Non può essere un bilancio negativo quello di questa stagione per lui. In questo momento non ha continuità, a lui piace avere più spazio. Le offerte non mancano, bisognerà capire chi sarà l’allenatore della Fiorentina. Il Napoli era interessato a Martinez quando l’ha preso la Fiorentina, la sua preferenza è restare a Firenze ma dipenderà da molte cose.Se dovesse chiamarci il Napoli? Ascolteremo, in passato abbiamo portato Federico Fernandez lì. Se la Fiorentina deciderà di venderlo a noi piacerebbe l’azzurro”. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 13 maggio 2021) Gustavo Goni,del difensore Viola Lucas, ha parlato così a Calcio24 Tv del possibile interesse da parte degli azzurri per l’ex River Plate: “La prima stagione in Italia? Non può essere un bilancio negativo quello di questa stagione per lui. In questo momento non ha continuità, a lui piace avere più. Lenon, bisognerà capire chi sarà l’allenatore della Fiorentina. Ilera interessato aquando l’ha preso la Fiorentina, la sua preferenza è restare a Firenze ma dipenderà da molte cose.Se dovesse chiamarci il? Ascolteremo, in passato abbiamo portato Federico Fernandez lì. Se la Fiorentina deciderà di venderlo a noi piacerebbe l’azzurro”. Foto: ...

