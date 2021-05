Agente Lautaro: «Rinnovo? Prima vogliamo capire la situazione dell’Inter» (Di giovedì 13 maggio 2021) L’Agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, ha spiegato la situazione sul Rinnovo del Toro con in nerazzurri L’Agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, ha spiegato la situazione legata al Rinnovo del suo assistito con il club nerazzurro, ecco le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. «Noi siamo tranquilli, ma la situazione attuale dell’Inter ci impedisce di fare previsioni. Il ragazzo è felice a Milano, ha appena vinto uno scudetto da protagonista, ma non possiamo fare altro che aspettare» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) L’diMartinez, Alejandro Camano, ha spiegato lasuldel Toro con in nerazzurri L’diMartinez, Alejandro Camano, ha spiegato lalegata aldel suo assistito con il club nerazzurro, ecco le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. «Noi siamo tranquilli, ma laattualeci impedisce di fare previsioni. Il ragazzo è felice a Milano, ha appena vinto uno scudetto da protagonista, ma non possiamo fare altro che aspettare» L'articolo proviene da Calcio News 24.

