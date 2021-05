Ue: Draghi, 'no consenso per posticipare regole bancarie' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag (Adnkronos) - "A livello europeo non sussiste il necessario consenso politico per posticipare la data di applicazione delle nuove regole". Lo ha detto Mario Draghi al Question time replicando sul tema delle nuove regole bancarie. "Grazie anche alla delegazione italiana nei lavori dell'Unione europea nel primo semestre 2020, a fronte dell'emergenza Covid, sono stati mitigati alcuni effetti nelle misure per permettere alle banche di sostenere meglio l'economia. Ci sono stati molti interventi italiani", ha spiegato il premier. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag (Adnkronos) - "A livello europeo non sussiste il necessariopolitico perla data di applicazione delle nuove". Lo ha detto Marioal Question time replicando sul tema delle nuove. "Grazie anche alla delegazione italiana nei lavori dell'Unione europea nel primo semestre 2020, a fronte dell'emergenza Covid, sono stati mitigati alcuni effetti nelle misure per permettere alle banche di sostenere meglio l'economia. Ci sono stati molti interventi italiani", ha spiegato il premier.

