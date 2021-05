Tortolì, Mirko Farci morto per salvare la vita alla mamma: la donna è stata aggredita dall’ex (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tortolì, Mirko Farci è passato a miglior vita dopo aver difeso la mamma dalla furia omicida dell’ex compagno: Masih Shahid è stato arrestato, mamma Paola è ricoverata in condizioni gravi. Una tragedia si è verificata negli ultimi giorni in Sardegna, in provincia di Nuoro. Sono giorni di lutto a Tortolì. Il cittadino pakistano, il 29enne L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021)è passato a migliordopo aver difeso lafuria omicida dell’ex compagno: Masih Shahid è stato arrestato,Paola è ricoverata in condizioni gravi. Una tragedia si è verificata negli ultimi giorni in Sardegna, in provincia di Nuoro. Sono giorni di lutto a. Il cittadino pakistano, il 29enne L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

matteosalvinimi : Un omicidio mostruoso che lascia senza fiato. Ucciso a coltellate mentre difendeva la mamma dall’ex compagno, lei o… - Tg3web : Ucciso per aver difeso la madre dalle violenze dell'ex. È la storia di Mirko, studente 20enne di Tortolì, vicino Nu… - SvampaLuca : RT @simonacambarau: Ha difeso la sua mamma fino alla fine pagando con la sua vita. Onore a te Mirko #Tortoli - silvano73068906 : RT @Tg3web: Ucciso per aver difeso la madre dalle violenze dell'ex. È la storia di Mirko, studente 20enne di Tortolì, vicino Nuoro. La donn… - ohfloooo : RT @Tg3web: Ucciso per aver difeso la madre dalle violenze dell'ex. È la storia di Mirko, studente 20enne di Tortolì, vicino Nuoro. La donn… -

Ultime Notizie dalla rete : Tortolì Mirko Mirko, l'estremo sacrificio per difendere la mamma: muore a 19 anni. Preso l'ex compagno Tortolì, la confessione dell'assassino di Mirko Farci. Muore accoltellato il 19enne, mentre la madre, Paola Piras, finisce in prognosi dopo essere stata raggiunta da 17 coltellate. L'ex compagno della ...

Mirko Farci, ucciso a 19 anni per difendere la madre dalla furia dell'ex: Shaid Masih ha confessato Il gravissimo fatto di sangue di Tortolì ha sconvolto la Sardegna intera. Masih ha colpito la donna con più di quindici coltellate, e quando Mirko si è frapposto per difenderla, lo ha ucciso. Giovedì l'autopsia sul corpo del giovane. ...

Tortolì, la confessione dell'assassino di Mirko Farci. Muore accoltellato il 19enne, mentre la madre, Paola Piras, finisce in prognosi dopo essere stata raggiunta da 17 coltellate. L'ex compagno della ...

Il gravissimo fatto di sangue di Tortolì ha sconvolto la Sardegna intera. Masih ha colpito la donna con più di quindici coltellate, e quando Mirko si è frapposto per difenderla, lo ha ucciso. Giovedì l'autopsia sul corpo del giovane.