Tennis, Roger Federer ottimista sul rientro: “Mi sento molto meglio con il ginocchio, pronto a tornare in campo” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ormai ci siamo. Roger Federer è pronto per calcare nuovamente i campi da Tennis: lo svizzero lo farà sulla terra rossa di Ginevra (Svizzera), a quasi due anni di distanza dal suo ultimo torneo disputato su questa superficie. Il riferimento è alla semifinale di Parigi, persa contro l’amico/rivale Rafael Nadal. C’è ottimismo nel clan di Roger e in Federer stesso parlando delle sue condizioni fisiche. Reduce 2020 costellato da due operazioni al ginocchio, il campione elvetico era tornato a giocare a inizio marzo a Doha e si era notato che la sua forma fosse molto lontana dall’ideale. Pertanto, la scelta di dedicarsi con maggior cura alla preparazione ha portato a posticipare sempre di più il suo secondo torneo del 2021 fino al torneo di casa. “Sono ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ormai ci siamo.per calcare nuovamente i campi da: lo svizzero lo farà sulla terra rossa di Ginevra (Svizzera), a quasi due anni di distanza dal suo ultimo torneo disputato su questa superficie. Il riferimento è alla semifinale di Parigi, persa contro l’amico/rivale Rafael Nadal. C’è ottimismo nel clan die instesso parlando delle sue condizioni fisiche. Reduce 2020 costellato da due operazioni al, il campione elvetico era tornato a giocare a inizio marzo a Doha e si era notato che la sua forma fosselontana dall’ideale. Pertanto, la scelta di dedicarsi con maggior cura alla preparazione ha portato a posticipare sempre di più il suo secondo torneo del 2021 fino al torneo di casa. “Sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Roger John Millman, l'australiano che tifa Liverpool e sfida Berrettini Ne ha vinta solo una, contro Roger Federer allo US Open del 2018. Con quel risultato, ha ...lo stato del campo e di Wayne Arthurs che giocò un gran match e vinse contro Yevgeny" ha ricordato a Tennis ...

Nadal: 'Sinner il peggior avversario' "Vinciamo meno che in passato, io, Novak e Roger? È una cosa logica, dopo 15 - 20 anni in cui abbiamo vinto tanti grandi tornei, e per giunta quando abbiamo 34 e 39 anni. Ci sono tanti emergenti che ...

Roger Federer pronto a tornare: "Mi sento come un ragazzino, sto davvero bene" Tennis World Italia Thiem, dal ricambio generazionale ai suoi obiettivi futuri Dominic Thiem è pronto a tornare “grande” agli Internazionali BNL d’Italia. Il tennista austriaco ha vissuto un complicato inizio di stagione e nelle ultime settimane sta cercando di ritrovare la sua ...

Tennis, Thanasi Kokkinakis è il primo campione del sesto Challenger Nato ad Adelaide nell’estate del 2015 è arrivato fino al 69° posto nel ranking (ora è 201). La sua carriera è stata costellata dagli infortuni (tra i tanti un intervento chirurgico alla spalla destra ...

