Salute: Montecitorio viola per Giornata della fibromialgia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag (Adnkronos) - Dalle 20 e fino all'una di questa notte la facciata di palazzo Montecitorio si illumina di viola per aderire alla sensibilizzazione nella Giornata nazionale della fibromialgia. Lo si apprende da fonti della Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag (Adnkronos) - Dalle 20 e fino all'una di questa notte la facciata di palazzosi illumina diper aderire alla sensibilizzazione nellanazionale. Lo si apprende da fontiCamera.

Advertising

TV7Benevento : Salute: Montecitorio viola per Giornata della fibromialgia... - peacelink : Croci bianche a Roma oggi per ricordare le vittime dell' #inquinamento a #Taranto. Domani si pronuncia in Consiglio… - Montecitorio : RT @mandelli_andrea: La Giornata internazionale dell’#Infermiere è l'occasione per rinnovare tutta la nostra gratitudine a chi anche in que… - ESComunicazione : ??Oggi in commissione @CD_bilancio @Montecitorio al via l'esame in seconda lettura del #decretosostegni. Il dossier??… - Montecitorio : In Commissione di inchiesta sui fatti accaduti presso Il #Forteto audizione di Massimo De Berardinis, ex dirigente… -