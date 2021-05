Roma, fiamme in un appartamento: 4 intossicati. Evacuata palazzina (Di mercoledì 12 maggio 2021) Incendio nella notte in un appartamento a Pomezia, vicino Roma. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Pomezia. Il rogo è divampato nella cucina. All'interno dell'abitazione madre ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Incendio nella notte in una Pomezia, vicino. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Pomezia. Il rogo è divampato nella cucina. All'interno dell'abitazione madre ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, fiamme in un appartamento: 4 intossicati. Evacuata una palazzina - leggoit : Roma, fiamme in un appartamento: 4 intossicati. Evacuata una palazzina - 79_Alessio : RT @Antincivili: Ferrovia Roma-Viterbo, in fiamme il bus della corsa sostitutiva - tbuccico69 : RT @Antincivili: Ferrovia Roma-Viterbo, in fiamme il bus della corsa sostitutiva - dalbi62 : RT @Antincivili: Ferrovia Roma-Viterbo, in fiamme il bus della corsa sostitutiva -