Povero centrodestra: Albertini ringrazia e declina, Bertolaso nemmeno ringrazia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Albertini ha ringraziato e declinato l’offerta di candidatura a sindaco di Milano per il centrodestra. Bertolaso non ha neppure ringraziato, e ha passato la mano. Delle altre città si sa meno, per la regola mediatica che ‘zooma’ solo i grandi centri: ma la tendenza è la stessa, le grandi personalità si sfilano alla prima invocazione del tavolo di centrodestra. Certamente influisce lo sputtanamento dolosamente indotto dai media sulla figura del politico: una volta l’elezione a sindaco coronava il corso di onori di un professionista, di un imprenditore, di un cittadino. Oggi no. Chi vive bene, difficilmente si infila nel tunnel della lotta barbara di questa stagione, con annesso odio social senza risparmio di dosi. E il tutto per ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021)hato eto l’offerta di candidatura a sindaco di Milano per ilnon ha neppureto, e ha passato la mano. Delle altre città si sa meno, per la regola mediatica che ‘zooma’ solo i grandi centri: ma la tendenza è la stessa, le grandi personalità si sfilano alla prima invocazione del tavolo di. Certamente influisce lo sputtanamento dolosamente indotto dai media sulla figura del politico: una volta l’elezione a sindaco coronava il corso di onori di un professionista, di un imprenditore, di un cittadino. Oggi no. Chi vive bene, difficilmente si infila nel tunnel della lotta barbara di questa stagione, con annesso odio social senza risparmio di dosi. E il tutto per ...

Advertising

PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Povero centrodestra: Albertini ringrazia e declina, Bertolaso nemmeno ringrazia - Idl3 : RT @HuffPostItalia: Povero centrodestra: Albertini ringrazia e declina, Bertolaso nemmeno ringrazia - HuffPostItalia : Povero centrodestra: Albertini ringrazia e declina, Bertolaso nemmeno ringrazia - manu_etoile : RT @martinoloiacono: A Roma stanno facendo rosolare il povero Gualtieri, in attesa che Zingaretti scenda in campo. Nel frattempo il centrod… - Blackskorpion4 : RT @martinoloiacono: A Roma stanno facendo rosolare il povero Gualtieri, in attesa che Zingaretti scenda in campo. Nel frattempo il centrod… -

Ultime Notizie dalla rete : Povero centrodestra "L'alleanza disorganica" tra Pd e 5Stelle e il nodo delle candidature. Dove andranno divisi e dove uniti ...del povero Roberto Gualtieri, non solo non c'è l'alleanza, a Roma, tra Pd e M5s, ma ci sarà una guerra lunga e pesante, tra i due partiti, oltre che, ovviamente, contro Calenda e il centrodestra, con ...

La nuova sinistra Pd - M5S è già finita, a Roma Così al povero Letta, allibito e molto meno euforico di 40 giorni fa, non è restato altro che ...in cui si voterà tra pochi mesi il vincitore annunciato (anche per assenza di rivali di centrodestra) ...

La nuova sinistra Pd-M5S è già finita, a Roma Panorama Povero centrodestra: Albertini ringrazia e declina, Bertolaso nemmeno ringrazia Albertini ha ringraziato e declinato l’offerta di candidatura a sindaco di Milano per il centrodestra. Bertolaso non ha neppure ringraziato, e ha passato la mano. Delle altre città si ...

Lo strappo di Letta e Appendino: dove salta l'alleanza Pd-5Stelle La guerra di trincea tra dem e grillini: solo per Napoli i due partiti sembrano convergere per davvero Primi scossoni nell'alleanza Pd-M5S a livello locale, in particolar modo per ciò che riguarda Rom ...

...delRoberto Gualtieri, non solo non c'è l'alleanza, a Roma, tra Pd e M5s, ma ci sarà una guerra lunga e pesante, tra i due partiti, oltre che, ovviamente, contro Calenda e il, con ...Così alLetta, allibito e molto meno euforico di 40 giorni fa, non è restato altro che ...in cui si voterà tra pochi mesi il vincitore annunciato (anche per assenza di rivali di) ...Albertini ha ringraziato e declinato l’offerta di candidatura a sindaco di Milano per il centrodestra. Bertolaso non ha neppure ringraziato, e ha passato la mano. Delle altre città si ...La guerra di trincea tra dem e grillini: solo per Napoli i due partiti sembrano convergere per davvero Primi scossoni nell'alleanza Pd-M5S a livello locale, in particolar modo per ciò che riguarda Rom ...