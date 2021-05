Pietro Castellitto | carriera | vita privata e fidanzata dell’attore e regista romano

(Di mercoledì 12 maggio 2021), figlio delSergio e della scrittrice Margaret Mazzantini, ha vinto il David di Donatello come miglioresordiente nel maggio 2021 per il suo film I Predatori. Di recente, l’abbiamo visto nei panni di Francesco Totti nella miniserie Sky Speravo de morì prima. Scopriamo un po’ di curiosità sull’attore ebiografiaContentoè nato a Roma il 16 dicembre 1991 e ha quindi 29 anni. E’ alto 1 metro e 80 centrimetri.è il figlio maggiore di Sergioe Margaret Mazzantini (la coppia ha altri tre figli: Maria, del 1997, Anna, del 2000, e Cesare, del 2006). Ha studiato al Liceo Classico dell’Istituto Santa Giuliana ...

... miglior regista e miglior attore protagonista a Elio Germano ) e che ha premiato, come attori, anche Fabrizio Bentivoglio e Matilda De Angelis , e come miglior regista esordiente,..., attore - regista, 29 anni, figlio di Margaret Mazzantini e Sergio, ha vinto, invece, il David di Donatello come miglior regista esordiente per 'I Predatori', ...Volevo nascondermi trionfa con sette statuette. Settimo David alla miglior attrice a Sophia Loren. Premi anche a Castellitto e Infascelli ...Commozione ma anche divertimento in questa 66esima edizione del David di Donatello che si è svolta ieri a Roma. L'evento è stato trasmesso in diretta ...