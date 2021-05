Orban | l' amico cinese che zittisce l' Europa

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 12 maggio 2021) A Pechino qualcuno starà sorridendo. L’Unione europea è preoccupata, a giusto titolo, per le misure liberticide che il governocontinua a adottare e attuare a Hong Kong, oltre che nei confronti della minoranza uigura in Xinjiang. Per i ministri degli Esteri Ue, riuniti a Bruxelles, l’argomento era inevitabile né deve sorprendere che, dinanzi alla gravità dei recenti sviluppi, dal dibattito sia emersa una condanna pressoché unanime della linea dura imposta dai cinesi. Oltre che sulle drammatiche violazioni di diritti fondamentali ai danni della comunità uigura, l’attenzione si concentra sulla recente legge di sicurezza nazionale per Hong Kong, che introduce un controllo di Pechino sulla scelta dei candidati alle elezioni della città, limitando fortemente la democrazia e il pluralismo che dovrebbero essere garantiti dalla sua costituzione (basic law). Tra ...