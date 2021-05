Name That Tune, stasera su TV8 la finale dell'edizione: ecco le squadre (Di mercoledì 12 maggio 2021) stasera su TV8 alle 21:30 torna Name That Tune - Indovina la canzone con la puntata finale dell'eidizione, che vedrà in scena anche Morgan: ecco le squadre. Gran finale per Name That Tune, in onda stasera su TV8 alle 21:30, la gara musicale tra Vip condotta da Enrico Papi e prodotta da Banijay Italia in collaborazione con Pop Media Production.. Come sempre saranno ancora due le squadre a sfidarsi. La squadra delle donne, composta da Cristina D'Avena, Donatella Rettore, Enrica Guidi e Paola Barale, campione in carica, punta a conquistare il successo finale di questa edizione. Per farlo, però, deve ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 maggio 2021)su TV8 alle 21:30 torna- Indovina la canzone con la puntata'eidizione, che vedrà in scena anche Morgan:le. Granper, in ondasu TV8 alle 21:30, la gara musicale tra Vip condotta da Enrico Papi e prodotta da Banijay Italia in collaborazione con Pop Media Production.. Come sempre saranno ancora due lea sfidarsi. La squadrae donne, composta da Cristina D'Avena, Donatella Rettore, Enrica Guidi e Paola Barale, campione in carica, punta a conquistare il successodi questa. Per farlo, però, deve ...

Advertising

MontiFrancy82 : #NameThatTune – Indovina la Canzone: la FINALISSIMA in prima visione assoluta su TV8 @EnricoPapi2 - SMSNEWSOFFICIAL : #NameThatTune – Indovina la Canzone: la FINALISSIMA in prima visione assoluta su TV8 @EnricoPapi2 - Stasera_in_TV : TV8: (21:25) Name That Tune - Indovina la canzone (Gioco) #StaseraInTV 12/05/2021 #PrimaSerata #namethattune-indovinalacanzone #TV8 - arthursyooneki : Dopo più o meno una settimana da quando ho iniziato ad ascoltarli ho realizzato che i membri dei txt non hanno uno… - digitalsat_it : #NameThatTune – #IndovinaLaCanzone, la #Finale stasera su @TV8it -