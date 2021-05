Milan | Pioli | “Ibrahimovic? E’ un fenomeno | speriamo di averlo per l’Atalanta”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Stefano, nel post partita di Torino-, ha parlato delle condizioni di Zlatan. Si spera di recuperarlo per l'Atalanta

TORINO - Dopo il 3 - 0 contro la Juve ildi Stefanochiude la tre giorni torinese con un nettissimo 7 - 0 contro il Torino. Un successo che avvicina ancora di più i rossoneri alla qualificazione alla prossima edizione della ...Approccio feroce, palla a terra, velocità, tecnica e idee sempre chiare: ilfa impressione.(Adnkronos) - La Juventus vince in casa del Sassuolo ma resta fuori dalla zona Champions, il Milan travolge per 7-0 il Torino e mette nei guai i granata. Nella lotta per le posizioni nobili della clas ...Il Milan al termine di un'altra grande prestazione sbanca nuovamente Torino addirittura con un clamoroso 0-7 ai danni del Torino allenato da Davide Nicola.