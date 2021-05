Le strategie dei Paesi europei per attirare i nomadi digitali (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’estate si avvicina e l’Europa si prepara all’arrivo dei turisti. In attesa del Digital Green Certificate, che dovrebbe essere disponibile a partire da luglio dopo ottenuto l’approvazione delle tre istituzioni europee, i Paesi si preparano ad accogliere l’arrivo degli stranieri in estate. Due le strade che probabilmente sceglieranno in vista della bella stagione: la vaccinazione presso i luoghi turistici particolarmente frequentati e il telelavoro. RomaniaUna campagna vaccinale che procede a rilento, tanti dubbi da parte della popolazione e un contagio che non accenna a diminuire. È questa la situazione presente in Romania, dove soltanto il 18 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose del vaccino, circa 3,6 milioni su una popolazione di 19: la speranza del governo di Bucarest è quella di arrivare presto a quota 5 milioni di persone parzialmente vaccinate ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’estate si avvicina e l’Europa si prepara all’arrivo dei turisti. In attesa del Digital Green Certificate, che dovrebbe essere disponibile a partire da luglio dopo ottenuto l’approvazione delle tre istituzioni europee, isi preparano ad accogliere l’arrivo degli stranieri in estate. Due le strade che probabilmente sceglieranno in vista della bella stagione: la vaccinazione presso i luoghi turistici particolarmente frequentati e il telelavoro. RomaniaUna campagna vaccinale che procede a rilento, tanti dubbi da parte della popolazione e un contagio che non accenna a diminuire. È questa la situazione presente in Romania, dove soltanto il 18 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose del vaccino, circa 3,6 milioni su una popolazione di 19: la speranza del governo di Bucarest è quella di arrivare presto a quota 5 milioni di persone parzialmente vaccinate ...

