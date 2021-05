La Serie A vuole rinnovarsi, ma De Laurentiis è contrario all’ingresso dei fondi in Lega (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto riguardo l’agenda del prossimo futuro della Lega Serie A. Nell’incontro di ieri a Palazzo Parigi a Milano, i presidenti dei venti club italiani hanno pianificato tutti gli argomenti da approfondire per poi condividerle con la Federazione. Tra i temi affrontati si è parlato anche del tetto salariale, di nuovi modelli di contratto per i giocatori, dei fondi, di una nuova struttura della Lega e di un possibile nuovo format del campionato con la riduzione del numero di squadre partecipanti. A proposito dell’ingresso di una quota di minoranza dei fondi in Lega, i dissidenti più accesi restano De Laurentiis, Lotito e Barone. Nuovo incontro fissato per venerdì, in cui si parlerà di ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto riguardo l’agenda del prossimo futuro dellaA. Nell’incontro di ieri a Palazzo Parigi a Milano, i presidenti dei venti club italiani hanno pianificato tutti gli argomenti da approre per poi condividerle con la Federazione. Tra i temi affrontati si è parlato anche del tetto salariale, di nuovi modelli di contratto per i giocatori, dei, di una nuova struttura dellae di un possibile nuovo format del campionato con la riduzione del numero di squadre partecipanti. A proposito dell’ingresso di una quota di minoranza deiin, i dissidenti più accesi restano De, Lotito e Barone. Nuovo incontro fissato per venerdì, in cui si parlerà di ...

Advertising

Nadsine : RT @DHades88: E se la serie di Loki l'hanno spostata al mercoledì perché il venerdì è la giornata di Frigga e Loki non vuole eclissare il n… - silversxldier : RT @DHades88: E se la serie di Loki l'hanno spostata al mercoledì perché il venerdì è la giornata di Frigga e Loki non vuole eclissare il n… - gobbo_di : @Marco_viscomi Se si vuole seguire il modello NBA per me bisognerebbe chiudere il campionato. Spiace dirlo ma è cos… - willycuba65 : secondo voi questa ragazza è tanto contenta perché : la sua squadra del cuore è promossa in Serie A ? si è lascia… - gallagher_1 : @bennygiardina Sicuramente fece benissimo. Lui vuole fare un 3-5-2 scolastico, di transizioni. Magari gli riesce, a… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie vuole Gerusalemme, la tempesta perfetta Ma il governo israeliano prima di negoziare una nuova tregua vuole infliggere una dura punizione ad ... Essa è stata causata dalla convergenza di una serie di fattori, che sono confluiti ...

The Upshaws, recensione: Netflix e la sitcom fuori tempo massimo Nella sua forma attuale, invece, è un prodotto incerto che vuole guardare al presente ma è bloccato ... 77 serie TV da guardare su Netflix - Lista aggiornata ad aprile 2021 Conclusioni Chiudiamo la ...

La Serie A vuole rinnovarsi, ma De Laurentiis è contrario all'ingresso dei fondi in Lega SpazioNapoli La Serie A vuole rinnovarsi, ma De Laurentiis è contrario all’ingresso dei fondi in Lega L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto riguardo l'agenda del prossimo futuro della Lega Serie A. Nell'incontro di ieri a Palazzo ...

Play-off Serie B: Cittadella e Venezia puntano le semifinali Cittadella e Venezia, quindi, partono così con i favori del pronostico. Gli uomini di Venturato sesti al termine della stagione regolare, ospitano alle 18 il Brescia: il successo dei veneti, per gli e ...

Ma il governo israeliano prima di negoziare una nuova treguainfliggere una dura punizione ad ... Essa è stata causata dalla convergenza di unadi fattori, che sono confluiti ...Nella sua forma attuale, invece, è un prodotto incerto cheguardare al presente ma è bloccato ... 77TV da guardare su Netflix - Lista aggiornata ad aprile 2021 Conclusioni Chiudiamo la ...L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto riguardo l'agenda del prossimo futuro della Lega Serie A. Nell'incontro di ieri a Palazzo ...Cittadella e Venezia, quindi, partono così con i favori del pronostico. Gli uomini di Venturato sesti al termine della stagione regolare, ospitano alle 18 il Brescia: il successo dei veneti, per gli e ...