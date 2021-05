Juventus, la serie Amazon disponibile entro fine 2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) «Ciao! All or Nothing: Juventus sarà disponibile entro la fine di quest’anno, ma non abbiamo aggiornamenti sulla data. A presto!». Con questo commento in risposta a un utente, Amazon ha anticipato che la docu-serie sulla stagione dei bianconeri approderà su Prime Video entro la fine del 2021. L’annuncio ufficiale della realizzazione del nuovo episodio della L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) «Ciao! All or Nothing:saràladi quest’anno, ma non abbiamo aggiornamenti sulla data. A presto!». Con questo commento in risposta a un utente,ha anticipato che la docu-sulla stagione dei bianconeri approderà su Prime Videoladel. L’annuncio ufficiale della realizzazione del nuovo episodio della L'articolo

