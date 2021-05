Israele, così i razzi dell’esercito abbattono i palazzi di Gaza: i video dei bombardamenti (Di mercoledì 12 maggio 2021) Prosegue l’escalation di violenze in Medio Oriente con uno scambio di missili tra le città israeliane e quelle della Striscia di Gaza. Le immagini mostrano i razzi dell’esercito israeliano che si abbattono su alcuni edifici, ritenuti di proprietà di Hamas, nella città di Gaza. In 36 ore di conflitto, dall’enclave sono stati lanciati oltre mille razzi verso Ashkelon, Gerusalemme, Tel Aviv e altre zone dello Stato Ebraico. Dall’altra parte il governo guidato da Benjamin Netanyahu ha portato avanti almeno altrettanti 500 attacchi verso la Striscia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Prosegue l’escalation di violenze in Medio Oriente con uno scambio di missili tra le città israeliane e quelle della Striscia di. Le immagini mostrano iisraeliano che sisu alcuni edifici, ritenuti di proprietà di Hamas, nella città di. In 36 ore di conflitto, dall’enclave sono stati lanciati oltre milleverso Ashkelon, Gerusalemme, Tel Aviv e altre zone dello Stato Ebraico. Dall’altra parte il governo guidato da Benjamin Netanyahu ha portato avanti almeno altrettanti 500 attacchi verso la Striscia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

