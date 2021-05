Internet delle Cose e registri condivisi: la tecnologia che guida vaccini e farmaci (Di mercoledì 12 maggio 2021) La blockchain cammina fianco a fianco con l’industria farmaceutica, spinta dall’emergenza sanitaria ad accelerare nell’ambito dell’innovazione tecnologica. Una rete di produzione e distribuzione dei vaccini basata sulla blockchain è in grado di fornire sicurezza, trasparenza e tracciabilità in tutte le fasi. Specialmente attorno a un vaccino delicato come quello per Covid-19 che ha bisogno di un rispetto rigoroso della catena del freddo. Negli Usa, Moderna si è alleata con IBM in un progetto pilota per monitorare in tempo reale i singoli lotti attraverso tutta la supply chain, dal sito di produzione a quello di destinazione. Un modo per garantire la tracciabilità e rafforzare anche la fiducia degli utenti finali, che hanno la sicurezza che ogni movimento della fiala sia stato monitorato. Ancora meglio se alla tecnologia blockchain si affiancano ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 maggio 2021) La blockchain cammina fianco a fianco con l’industria farmaceutica, spinta dall’emergenza sanitaria ad accelerare nell’ambito dell’innovazione tecnologica. Una rete di produzione e distribuzione deibasata sulla blockchain è in grado di fornire sicurezza, trasparenza e tracciabilità in tutte le fasi. Specialmente attorno a un vaccino delicato come quello per Covid-19 che ha bisogno di un rispetto rigoroso della catena del freddo. Negli Usa, Moderna si è alleata con IBM in un progetto pilota per monitorare in tempo reale i singoli lotti attraverso tutta la supply chain, dal sito di produzione a quello di destinazione. Un modo per garantire la tracciabilità e rafforzare anche la fiducia degli utenti finali, che hanno la sicurezza che ogni movimento della fiala sia stato monitorato. Ancora meglio se allablockchain si affiancano ...

