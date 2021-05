Inter Roma, i convocati di Fonseca: out Smalling, c’è El Shaarawy (Di mercoledì 12 maggio 2021) Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati in vista di Inter-Roma Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha reso nota la lista dei convocati in vista della trasferta di San Siro di questa sera. Smalling ancora out, torna invece El Shaarawy. Portieri: Farelli, Mirante, Fuzato. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Santon, Reynolds, Mancini, Kumbulla, Peres. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Pastore, Darboe, Zalewski, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Pauloha diramato la lista deiin vista diPaulo, allenatore della, ha reso nota la lista deiin vista della trasferta di San Siro di questa sera.ancora out, torna invece El. Portieri: Farelli, Mirante, Fuzato. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Santon, Reynolds, Mancini, Kumbulla, Peres. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Pastore, Darboe, Zalewski, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Inter : ?? | DOMANDA Sai tutto di Romelu? ?? Il sogno nerazzurro ? Il gol più bello ?? Come si è fortificato questo gruppo ??… - TuttoMercatoWeb : Niente conferenza pre Inter-Roma per Conte. Il club vuol evitare domande sugli stipendi - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Chiffi a dirigere #InterRoma ?? - sportface2016 : #calcio #SerieA #InterRoma, i convocati di #Fonseca - zazoomblog : Roma i convocati di Fonseca per l’Inter - #convocati #Fonseca #l’Inter -