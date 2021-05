HTC Vive Pro 2 e HTC Focus 3 annunciati | prezzo | data di uscita e dettagli dei nuovi visori VR 5K

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 12 maggio 2021) HTCsta puntando sulla realtà virtuale di livello professionale con iPro 2 e3.Pro 2 è un sequel diretto diPro del 2018, mentrel3 è il successore dell'headsetPlus. Entrambi i dispositivi offrono display 5K (dando a ciascun occhio 2.5K) e un ampio campo visivo di 120 gradi (rispetto ai 110 gradi degli ultimi modelli). Sfortunatamente, dovrete pagare molto per tutta questa tecnologia. IlPro 2 costa $ 749 da solo e avrete bisogno di $ 1,399 per le stazioni base SteamVR e dei controller3 è ancora più costoso e arriva a $ 1.300, ben $ 1.000 in più rispetto a Oculus Quest Leggi altro...