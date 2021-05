F1 | Charles Leclerc | “Dopo l’addio di Vettel il clima in Ferrari è migliorato | ma è brutto non poter lottare per vincere”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il monegascoè uscito sicuramente confortato dal GP di Spagna, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. La, su uno dei tracciati più problematici storicamente della Rossa, ha ottenuto un quarto posto con il pilota del Principato e ci sono stati dei miglioramenti sostanziali rispetto alla disastrosa prova del 2020. Una Rossa che sta cercando di ritrovare il filo del discorso, pur consapevole però di non avere le armi per inserirsi nella lotta tra Mercedes e Red Bull, di un altro pianeta dal punto di vista prestazionale. Tuttavia, il gap della stagione passata e l’impossibilità di rivoluzionare il progetto non hanno permesso alla scuderia di Maranello di rimediare in toto al progetto fallimentare della SF1000., da questo punto di vista, in un’intervista a RTL ha sottolineato che il ...