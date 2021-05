Emak | migliorano i conti trimestrali Outlook positivo nonostante impatto materie prime

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) –, azienda quotata sul segmento STAR e attiva nei settori dell’outdoor power equipment, delle pompe e del water jetting, ha realizzato nel primo trimestre 2021 ricavi consolidati pari a 162,9 milioni di euro, rispetto ai 118 milioni del pari periodo dell’esercizio precedente, in crescita del 38,1%. L’incremento – sottolinea la società emiliana – deriva dalla crescita organica per il 40%, dalla variazione dell’area di consolidamento per il 2,1%, mentre è penalizzato dall’effetto dei cambi di traduzione per il 4%. L’EBITDA adjusted è stato pari a 26,4 milioni di euro (16,2% dei ricavi) rispetto ai 4 milioni del pari periodo 2020. L’utile netto del primo trimestre 2021 è pari a 15,3 milioni di euro, contro 3,8 milioni dello stesso periodo 2020. La posizione finanziaria netta passiva si attesta a 148,4 milioni di euro rispetto a 180,7 milioni al 31 marzo ...