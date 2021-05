E se la figlia di Harry e Meghan si chiamasse Philippa (in onore del principe Filippo)? (Di mercoledì 12 maggio 2021) I Sussex chiameranno la loro bambina Philippa in onore del defunto nonno di Harry. Ne sono convinti gli scommettitori britannici. Da quando il duca di Edimburgo è morto, la casa di scommesse Ladbrokes ha visto crescere di continuo le puntate sull’insolito nome, che al momento viene dato 3/1 (segno che le probabilità che Harry e Meghan Markle chiamino proprio così la secondogenita sono ritenute alte). «Le puntate su Philippa non mostrano segni di rallentamento», ha spiegato a People Jessica O’Reilly di Ladbrokes. «Quindi abbiamo dovuto ridurre le quote». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 12 maggio 2021) I Sussex chiameranno la loro bambina Philippa in onore del defunto nonno di Harry. Ne sono convinti gli scommettitori britannici. Da quando il duca di Edimburgo è morto, la casa di scommesse Ladbrokes ha visto crescere di continuo le puntate sull’insolito nome, che al momento viene dato 3/1 (segno che le probabilità che Harry e Meghan Markle chiamino proprio così la secondogenita sono ritenute alte). «Le puntate su Philippa non mostrano segni di rallentamento», ha spiegato a People Jessica O’Reilly di Ladbrokes. «Quindi abbiamo dovuto ridurre le quote».

Advertising

Agenzia_Ansa : Meghan Markle: un messaggio per la figlia in arrivo e per tutte le bambine nel mondo. La moglie di Harry è il volto… - K8LLM6M8ND : La figlia della prof di francese segue Harry e i One direction . URLO - mmmaaayyaa : la figlia?? del mio?? insegnante?? che abita?? a brighton?? ha incontrato?? harry?? edward?? styles?? mentre?? girava?? my policeman?? - harry_is_art : @PDUmorista Mettiti tu nei panni di una madre che ritrova la figlia dopo 17 anni - JOSHUAJREYNOLD1 : RT @Agenzia_Ansa: Meghan Markle: un messaggio per la figlia in arrivo e per tutte le bambine nel mondo. La moglie di Harry è il volto della… -