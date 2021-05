Damante | “Sogno una famiglia con Elisa Visari” | poi parla di Giulia De Lellis

Advertising

StraNotizie : Andrea Damante, la decisione con Giulia De Lellis e i progetti con Elisa: “Mai stato tanto innamorato prima, ma ora… - BITCHYFit : Andrea Damante, la decisione con Giulia De Lellis e i progetti con Elisa: “Mai stato tanto innamorato prima, ma ora… -

Ultime Notizie dalla rete : Damante Sogno

Andrea si sbilancia sulla sua storia con la giovane attrice e parla di matrimonio e figli, dicendo di non essere mai stato tanto ...anche il matrimonio ma c'è tempo! Poiparla anche della sua ex Giulia De Lellis : lo e Giulia abbiamo deciso che il cane che avevamo in comune, Tommy, non poteva più sarebbe stato ...Andrea Damante ha avuto parole dolcissime per la sua fidanzata Elisa Visari. Classe 2001, Elisa è un'attrice e modella. Il deejay ha dichiarato di non avere mai amato nessuno con la stessa intensità c ...Andrea Damante è felicemente fidanzato con la bellissima Elisa Visari, ormai è noto a tutti. I due si mostrano insieme ormai ...