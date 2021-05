Covid. Locatelli: "Margine per slittamento coprifuoco. Ancora presto per gli abbracci" (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Presidente del Consiglio Superiore di sanità poi afferma che le parole Pfizer sul richiamo a 21 giorni creano sconcerto. Pronta la replica dell'azienda farmaceutica: "Per noi non è in discussione piano vaccinale, seconda dose è competenza della autorità sanitarie" Leggi su rainews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Presidente del Consiglio Superiore di sanità poi afferma che le parole Pfizer sul richiamo a 21 giorni creano sconcerto. Pronta la replica dell'azienda farmaceutica: "Per noi non è in discussione piano vaccinale, seconda dose è competenza della autorità sanitarie"

